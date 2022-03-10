Про подібні ризики в ефірі 24 каналу висловився міський голова Миколаєва. За словами Олександра Сєнкевича, йому відомо про цю інформацію, але він розуміє, що у ворога все одно залишається достатньо техніки.
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Мер Миколаєва: Над диверсантами працюють стабільно
Як розповів миколаївський мер, про можливий піший наступ на місто він знає лише з інтернету. Начебто диверсійно-розвідувальні групи переміщаються на громадському транспорті та заїжджають у Миколаїв для того, щоб тут перебувати всередині.
Поки що ми не маємо підтвердження. Проте якщо і є підтвердження, то його публічно не надають спецслужби,
– запевнив він.
Також Сєнкевич заспокоїв містян, адже на території міста є блокпости, поліція та СБУ. "Над диверсійно-розвідувальними групами працюють стабільно", – додав міський голова Миколаєва.
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