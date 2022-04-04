Нет разницы между народом и властью, – Зеленский о похищении чиновников во многих городах

В понедельник, 4 апреля, президент Украины лично посетил Бучу, которую освободили от российских захватчиков. В городе он побеседовал с журналистами и сделал несколько заявлений.

Президент Украины Владимир Зеленский также ответил на вопросы журналистов по поводу ситуации в Буче, информирует 24 канал. В частности, он отметил важность присутствия представителей СМИ и необходимость рассказать о зверствах россиян всему миру.

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Зеленский посетил Бучу

Украинский гарант добавил, что мирные жители даже без газа и воды смогли дать отпор российским оккупантам. Зеленский подчеркнул, что нет разницы между народом и властью.

В частности, он упомянул, что во многих городах Украины российские оккупанты похитили представителей местных властей, к сожалению, некоторые были убиты. Также президент Украины добавил, что в Буче присутствуют представители местных властей, которые защищают Родину.

Кроме того, Владимир Зеленский подчеркнул в разговоре с журналистами, что, когда местным принесли гуманитарную помощь, они интересовались, можно ли помочь с едой для бездомных животных.

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