Об этом рассказал советник главы Министерства внутренних дел Ростислав Смирнов. По его словам, Донбасс – это последний плацдарм для России.

Тема Цель оккупантов – захватить территорию, а не город, – Гайдай о Северодонецке

Ведущий 24 канала подчеркнул, что американский генерал Бен Ходжес уверен, что бои на Северодонецком направлении и в целом бои на Востоке могут стать последним наступлением российской армии.

Смирнов заверил, что поддерживает мнение о том, что это последний плацдарм , который кафиры могут себе позволить взять.

У них уже нет ни личного состава, ни вооружения, чтобы захватывать города-миллионники. Они не смогут уже захватить ни Запорожье, ни Николаев,

– говорит он.

Советник главы МВД добавил, что кафиры уже начали возводить фортификационные сооружения на тех позициях, где они сейчас стоят. То есть русские захватчики готовятся к оппозиционной и оборонительной войне.

"Но проблема в другом – обороняться мы можем, отстоять свои позиции можем, но нет достаточно тяжелого вооружения, чтобы идти в контрнаступление", – считает он.

Смирнов также отметил, что поставки вооружения помогли ВСУ стабилизировать ситуацию на Востоке и сохранить позиции на Северодонецке.

Смирнов о поставках вооружения, контрнаступлении и ситуации на фронте:



Какая ситуация в Луганской области по состоянию на 11 июня

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские солдаты вошли в населенный пункт Орехово , а также обстреляли Врубовку из огнеметной системы.

В области продолжаются бои за Тошкивку, Северодонецк и другие населенные пункты. Трассу Бахмут – Лисичанск российские кафиры не контролируют, однако обстреливают.

В частности, ситуация в Северодонецке остается стабильно тяжелой. Большую часть города действительно контролируют россияне, там проходят позиционные бои на некоторых улицах.

В результате обстрелов россиян страдают инфраструктура и мирные люди. Гайдай сообщил, что информация о количестве жертв во Врубовке уточняется. Русские могли использовать комплекс "Солнцепек".

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