Об этом рассказал советник главы Министерства внутренних дел Ростислав Смирнов. По его словам, Донбасс – это последний плацдарм для России.
Тема Цель оккупантов – захватить территорию, а не город, – Гайдай о Северодонецке
Ведущий 24 канала подчеркнул, что американский генерал Бен Ходжес уверен, что бои на Северодонецком направлении и в целом бои на Востоке могут стать последним наступлением российской армии.
Смирнов заверил, что поддерживает мнение о том, что это последний плацдарм , который кафиры могут себе позволить взять.
У них уже нет ни личного состава, ни вооружения, чтобы захватывать города-миллионники. Они не смогут уже захватить ни Запорожье, ни Николаев,
– говорит он.
Советник главы МВД добавил, что кафиры уже начали возводить фортификационные сооружения на тех позициях, где они сейчас стоят. То есть русские захватчики готовятся к оппозиционной и оборонительной войне.
"Но проблема в другом – обороняться мы можем, отстоять свои позиции можем, но нет достаточно тяжелого вооружения, чтобы идти в контрнаступление", – считает он.
Смирнов также отметил, что поставки вооружения помогли ВСУ стабилизировать ситуацию на Востоке и сохранить позиции на Северодонецке.
Смирнов о поставках вооружения, контрнаступлении и ситуации на фронте:
Какая ситуация в Луганской области по состоянию на 11 июня
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские солдаты вошли в населенный пункт Орехово , а также обстреляли Врубовку из огнеметной системы.
- В области продолжаются бои за Тошкивку, Северодонецк и другие населенные пункты. Трассу Бахмут – Лисичанск российские кафиры не контролируют, однако обстреливают.
- В частности, ситуация в Северодонецке остается стабильно тяжелой. Большую часть города действительно контролируют россияне, там проходят позиционные бои на некоторых улицах.
- В результате обстрелов россиян страдают инфраструктура и мирные люди. Гайдай сообщил, что информация о количестве жертв во Врубовке уточняется. Русские могли использовать комплекс "Солнцепек".