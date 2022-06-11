Про це 24 каналу розповів радник глави Міністерства внутрішніх справ Ростислав Смірнов. За його словами, Донбас – це останній плацдарм для Росії.

До теми Мета окупантів – захопити територію, а не місто, – Гайдай про Сєвєродонецьк

Ведучий 24 каналу наголосив, що американський генерал Бен Ходжес впевнений, що бої на Сєвєродонецькому напрямку та загалом бої на Сході України можуть стати останнім наступом російської армії.

Смірнов запевнив, що підтримує думку про те, що це останній плацдарм, який окупанти можуть собі дозволити взяти.

У них вже немає ні особового складу, ні озброєння, щоб захоплювати міста-мільйонники. Вони не зможуть вже захопити ні Запоріжжя, ні Миколаїв,

– каже він.

Радник глави МВС додав, що окупанти почали вже зводити фортифікаційні споруди на тих позиціях, де вони зараз стоять. Тобто російські загарбники готуються до опозиційної та оборонної війни.

"Але проблема в іншому – оборонятися ми можемо, відстояти свої позиції можемо, але немає достатньо важкого озброєння, щоб йти в контрнаступ", – вважає він.

Смірнов також зазначив, що поставки озброєння допомогли ЗСУ стабілізувати ситуацію на Сході та зберегти позиції на Сєвєродонецьку.

Смірнов про постачання озброєння, контрнаступ та ситуацію на фронті:



Яка ситуація на Луганщині станом на 11 червня

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські солдати увійшли до населеного пункту Оріхове, а також обстріляли Врубівку з вогнеметної системи.

В області тривають бої за Тошківку, Сєвєродонецьк та інші населені пункти. Трасу Бахмут – Лисичанськ російські окупанти не контролюють, проте обстрілюють.

Зокрема, ситуація в Сєвєродонецьку залишається стабільно важкою. Більшу частину міста дійсно контролюють росіяни, там проходять позиційні бої на деяких вулицях.

Внаслідок обстрілів росіян страждає інфраструктура та мирні люди. Гайдай повідомив, що інформація щодо кількості жертв у Врубівці уточнюється. Росіяни могли використати комплекс "Солнцепек".

Відео до теми – яка ситуація у Сєвєродонецьку: дані британської розвідки