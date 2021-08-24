Нет силы, которая могла бы покорить вас: мировые лидеры поздравили Украину с Днем Независимости

По случаю 30-й годовщины Независимости поздравления Украине прислали руководители разных стран мира, дипломаты и министры.

Украина 24 августа получает поздравления с Днем Независимости, к которым присоединяются и мировые лидеры. О том, кто уже поздравил страну с праздником и что пожелали, читайте в материале.

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От имени США поздравил Блинкен

На сайте Белого дома обнародовали поздравление государственного секретаря США Энтони Блинкена.

От имени Соединенных Штатов Америки я шлю наилучшие пожелания народу Украины в связи с празднованием Дня Независимости,

– говорится в заявлении Белого дома.

Он напомнил, что 30 лет назад Верховная Рада "сделала смелый выбор в пользу нового курса Украины как независимого, демократического и суверенного государства, основанного на европейских ценностях".

По его словам, за три десятилетия, что прошли после этого исторического решения, траектория движения Украины к ее евроатлантическому будущему была четкой, и украинский народ может гордиться своими достижениями.

"Мы твердо убеждены, что демократическая, процветающая и безопасная Украина отвечает интересам не только народа Украины, но и Соединенных Штатов и международного сообщества", – добавил госсекретарь США.

Мы и дальше будем поддерживать вас в усилиях по реализации ваших евроатлантических стремлений, восстановлению и поддержанию безопасности международно признанных границ Украины и защиты от агрессии России,

– подытожил Энтони Блинкен.

Поздравление президента Европейского совета

Президент Европейского совета Шарль Мишель поздравил Украину с годовщиной Независимости и пообещал, что Европейский Союз продолжит поддерживать нашу страну.

Поздравляю Украину и президента Владимира Зеленского с 30-летием Независимости. ЕС будет продолжать поддерживать Украину и ее народ, основываясь на общих ценностях. Наше Соглашение об ассоциации призвано приблизить Украину к ЕС,

– отметил политик.

Посол Европейского Союза поздравил Украину

Посол Евросоюза Матти Маасикас поздравил украинцев с праздником на украинском языке.

Он отметил, что он родом из Эстонии и хорошо понимает истинное значение независимости и освобождения из сетей империи.

Украина на протяжении 30 лет независимости преодолевала многочисленные препятствия на пути к процветанию, а незаконная аннексия Крыма Россией и агрессия под руководством России на востоке до сих пор остаются чрезвычайным вызовом,

– сказал дипломат.

Матти Маасикас также вспомнил, как с первых дней независимости ЕС стоял бок о бок с Украиной и ее народом. А сейчас Украина стала одним из приоритетных партнеров Европейского Союза и одним из крупнейших получателей финансовой помощи.

"Как Европы нет без Украины, так нет и безопасной Европы без независимой и безопасной Украины. Евросоюз есть и останется самым крупным и надежным партнером Украины", – подытожил посол ЕС.

Поздравление главы МИД Литвы

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичус поздравил Украину с 30-летием Независимости.

Почти 8 лет назад дух и самобытность вашей нации возродились на баррикадах Майдана. Сегодня вы боретесь против агрессии России. Нет силы, которая могла бы покорить вас! Слава Украине! Героям Слава!

– подчеркнул глава МИД.

На украинском поздравила нашу страну с годовщиной Независимости президент Литвы в 2009 – 2019 годах Даля Грибаускайте.

"Поздравляю с 30-летием независимости, Украина! Слава Украине!", – написала она.

Президент Грузии поздравила украинцев

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила украинский народ с 30 годовщиной Независимости.

Через 30 лет после провозглашения Украиной независимости я хочу пожелать президенту Владимиру Зеленскому и украинскому народу очень счастливого Дня Независимости,

– отметила политик.

Глава государства добавила, что Грузия и Украина прошли похожие дороги к свободе, и мы вместе пойдем нашим будущим путем в Европу.

Глава МИД Латвии прислал поздравление

Прислал свои поздравления с 30-летием Независимости и министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Искренне поздравляю всех украинцев, которые празднуют 30-ю годовщину Независимости, желаю успехов в вашей борьбе за свободу и территориальную целостность. Латвия поддерживала и будет продолжать поддерживать Украину,

– сообщил дипломат.

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Санду поздравила с годовщиной Независимости

Президент Молдовы Майя Санду поздравила Украину с 30 годовщиной Независимости.

Искренние поздравления нашему соседу и партнеру Украине, президенту Владимиру Зеленскому и всем украинцам, с 30-летием Независимости!

– отметила она.

Политик добавила, что Молдова "стоит рядом с Украиной и желает мира и процветания".

Поздравление канцлера Австрии

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц поздравил украинцев с 30 годовщиной независимости государства.

Я рад поздравлять вас с 30-й годовщиной Независимости Украины! Украина имеет величественную историю! Особенно в последние годы в Киеве и других городах страны много сделано для модернизации государства, реформ, чтобы Украина двигалась в правильном направлении,

– сказал он.

Политик отметил, что Австрия всегда является надежным партнером Украины и заверил, что так и будет в будущем.

"Я хочу поздравить всех украинцев и украинок с 30-летием независимости Украины и пожелать всего наилучшего в будущем и для развития вашей страны. Всего наилучшего и успехов вам!" – добавил Себастьян Курц.

Эмир Катару поздравил украинцев

Эмир Катару шейх Тамим бин Хамад Аль Тани поздравил президента Владимира Зеленского с годовщиной Независимости Украины. К нему также присоединился заместитель шейх Абдулла Бинь Хамад Бинь Халифа Аль-Тани.

Премьер-министр Катара Халид бен Халифа бен Абдул Азиз Аль Тани отправил поздравление Денису Шмыгалю.

Си Цзиньпин прислал поздравление Украине

Глава Китая Си Цзиньпин направил телеграмму президенту Владимиру Зеленскому и выразил искренние поздравления с Днем Независимости.

Он отметил успехи развития стратегического партнерства между Китаем и Украиной,

Отметил большое значение отношений с Украиной для Китая;

Выразил готовность содействовать их непрерывному подъему на новый уровень.

Лукашенко поздравил с Днем Независимости

Александр Лукашенко поздравил Украину с 30-й годовщиной Независимости.

Несгибаемая воля украинцев позволила им достойно пройти долгий и мучительный путь обретения собственной государственности,

– сказал белорусский диктатор.

Он также выразил уверенность, что "мудрость, благоразумие и предусмотрительность, присущие украинскому народу, помогут нашим странам сохранить традиционное взаимоуважение, поддержку и высокий уровень сотрудничества".

Украина в 2021 году празднует 30-й День Независимости. По этому случаю запланированы шоу, концерты, военный парад. Праздничные мероприятия проходят по всей стране и за рубежом.