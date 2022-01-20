Об этом рассказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый в эфире 24 канала. Начало наступления России чревато для Украины огромными потерями.
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По словам Чалого, если в Кремле отважатся на наступление, то это не значит, что украинцы увидят колонны танков. Скорее всего, со стороны России будет конкретная гибридная атака.
Я не говорю, что это (война – 24 канал) наступит, но у меня нет сомнений, что Россия воспользуется ситуацией и нанесет какой-то удар: локальный, гибридный или осуществит кибератаку,
– заявил дипломат.
Как рассказал Чалый, сейчас больше всего волнует то, будут ли США помогать Украине в случае возможных отключений электроэнергии, кибератаки или атаки на инфраструктуру государства.
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Чалый рассказал о вероятности наступления России на Украину: смотрите видео
Возможное наступление России: последние новости
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