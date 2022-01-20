Про це розповів експосол України у США Валерій Чалий в ефірі 24 каналу. Початок наступу Росії загрожує Україні величезними втратами.

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За словами Чалого, якщо у Кремлі наважаться на наступ, то це не означає, що українці побачать колони танків. Скоріш за все, з боку Росії буде конкретна гібридна атака.

Я не кажу, що це (війна – 24 канал) наступить, але у мене немає сумніву, що Росія скористається ситуацією і завдасть якогось удару: локального, гібридного чи здійснить кібератаку,

– заявив дипломат.

Як розповів Чалий, зараз найбільше хвилює те, чи допомагатимуть США Україні у випадку можливих відключень електроенергії, кібератаки чи атаки на інфраструктуру держави.

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