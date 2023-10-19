Как отметили в ДТЭК Киевские электросети в 13:38, энергетики занимаются возобновлением электроснабжения. Это касается 95 домов в Дарницком районе.

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Жителей подключают по резервной схеме

Причиной обесточивания около 100 домов стала авария. Отмечают, что специалисты оперативно выехали на место происшествия.

Для того чтобы у людей появился свет, их переподключат по резервной схеме до 15:00. После чего начнут ремонт основного оборудования, чтобы обеспечить надежную схему электроснабжения домов,

– говорят в ДТЭК.

В последнее время в сети все активнее обсуждают возможные графики отключения света. В Минэнерго объяснили украинцам ситуацию и рассказали, при каких условиях электроэнергию действительно будут подавать в определенные часы.

Будут ли отключать свет по графику

Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, пока полностью достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Ограничений электроснабжения пока не предусматривается ни в одной из областей страны,

– отмечают в ведомстве.

В то же время в министерстве отмечают, что введение графиков отключения света возможно. Но это будут делать в том случае, если россияне будут осуществлять массированные обстрелы, из-за которых энергетическое оборудование может быть повреждено. Кроме того, это может произойти в случае технологических нарушений или неблагоприятных погодных условий.

В ведомстве добавили, что энергетики готовят энергетическую систему к отопительному сезону. В самом ведомстве обращаются к каждому украинцу. Призывают быть внимательными и пользоваться только официальной и правдивой информацией.

Поэтому если вы увидели в сети громкие заявления, связанные с отключением света и графиками, то проверьте официальные страницы министерства или областных энергетических компаний. Это позволит узнать актуальную информацию, а также не впадать в панику из-за возможных фейковых сообщений.