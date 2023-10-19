Як зазначили у ДТЕК Київські електромережі о 13:38, енергетики займаються відновленням електропостачання. Воно стосується 95 будинків у Дарницькому районі.

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Мешканців підключають за резервною схемою

Причиною знеструмлення майже 100 будинків стала аварія. Зазначають, що фахівці оперативно виїхали на місце події.

Для того, щоб у людей з'явилось світло, їх перепідключать за резервною схемою до 15:00. Після чого розпочнуть ремонт основного обладнання, щоб забезпечити надійну схему електропостачання будинків,

– кажуть у ДТЕК.

Останнім часом у мережі все активніше обговорюють можливі графіки відключення світла. У Міненерго пояснили українцям ситуацію і розповіли, за яких умов електроенергію дійсно подаватимуть у певні години.

Чи відключатимуть світло за графіком

Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, наразі повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів. Обмежень електропостачання наразі не передбачається у жодній з областей країни,

– наголошують у відомстві.

Водночас у міністерстві зазначають, що запровадження графіків відключення світла можливе. Але це робитимуть у випадку, якщо росіяни здійснюватимуть масовані обстріли, через які енергетичне обладнання може зазнати пошкоджень. Крім того, це може статися у випадку технологічних порушень або несприятливих погодних умов.

У відомстві додали, що енергетики готують енергетичну систему до опалювального сезону. У самому відомстві звертаються до кожного українця. Закликають бути пильними та використовувати лише офіційну та правдиву інформацію.

Відтак, якщо ви побачили у мережі гучні заяви, пов'язані з відключенням світла та графіками, то перевірте офіційні сторінки міністерства або обласних енергетичних компаній. Це дозволить дізнатися актуальну інформацію, а також не впадати у паніку через можливі фейкові повідомлення.