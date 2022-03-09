Об этом заявил Владимир Зеленский в новом видеообращении, сообщает 24 канал.
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Украина уже 14 дней достойно противостоит оккупантам и воодушевила весь мир своей решимостью. Нет такого уголка, где бы ни знали, с каким героизмом защищается украинский народ.
Об этом заявил Владимир Зеленский в новом видеообращении, сообщает 24 канал.
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