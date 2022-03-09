Про це заявив Володимир Зеленський у новому відеозверненні, повідомляє 24 канал. Навіть там, де нас не підтримують, добре знають, чого ми досягли та ще досягнемо, якщо збережемо країну, єдність та національну силу.

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За словами Зеленського, окупанти можуть зруйнувати наші будинки, школи, розбити українські підприємства, але вони ніколи не доберуться до нашої душі та вміння жити вільно.

Ми вистояли й надихнули увесь світ нашою рішучістю. Немає такого куточка на Землі, де б не знали, з яким героїзмом український народ захищає нашу прекрасну землю,

– наголосив президент.

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