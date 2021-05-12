Дом Виктора Медведчука обыскали, а самому политику вручили подозрение. Однако проблема в том, что в Украине нет законодательной базы и политической воли для того, чтобы уничтожить его деятельность в политике.

Такое мнение в программе "Что это было?" высказал политический консультант Сергей Гайдай. Также о харизме Виктора Медведчука и борьбе с олигархами говорил шеф-редактор государственного телеканала "Дом" Алексей Мацука.

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Остановка деятельности Медведчука

Сергей Гайдай: Я пока не вижу в украинской практике, чтобы у нас хватало законодательной базы и политической воли для того, чтобы деятельность Медведчука была невозможной. У нас нет закона, который бы запрещал человеку быть в политике из-за антиукраинской деятельности. Однако именно это надо сделать, чтобы Медведчук как политик "закончился".

Может ли Медведчук использовать ситуацию для своего рейтинга – не думаю. Электорат, который за него голосовал, воспринимал его как частичку власти, сильного политика. В то же время здесь видно, что он не просто не сильный политик, но и власть бьет по нему, удар за ударом.

Его электорат не любит олигархов. Он не любит людей, которые много зарабатывают. В то же время у Медведчука – имение в Крыму, огромное состояние.

Справка. Служба безопасности Украины 11 мая обыскала дом Виктора Медведчука, офисы ОПЗЖ и общественной организации "Украинский выбор". В этот же день генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

"Медведчук-интриган"

Алексей Мацука: Медведчук-интриган, он не является активным внешним политиком. У него нет харизмы как уличного или карьерного политика. Он – абсолютный интриган. Это и не хорошо, и не плохо.

Он имеет влияние в судах. Когда мы видим иногда очень странные решения судебной системы, то это может работать ему на пользу. Он скорее карьерный адвокат, а не карьерный политик. Он понимает, как работают звенья государственного аппарата, это ему может понадобиться при выстраивании линии своей защиты.

Феномен Медведчука на Востоке

Алексей Мацука: Важно понимать корни и феномен Виктора Медведчука именно для восточных регионов Украины. Мы видели, что на выборах в парламент партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" получала неплохие результаты из-за своей очень пророссийской риторики.

На Востоке люди продолжают верить в виртуальные вещи, которые поддерживались 3 медведчуковскими каналами, которые сейчас с украинского поля ликвидировали. Помогала создавать "виртуальный пузырь" именно оплачиваемая информационная машина Виктора Медведчука.

Справка. Указ о санкциях Совета нацбезопасности против соратника Медведчука Тараса Козака Владимир Зеленский подписал 2 февраля 2021 года. Тогда заблокировали 3 канала: "112 Украина", ZIK, NewsOne.

Олигархи в Украине

Алексей Мацука: Возможно, у Владимира Зеленского хватит ресурса, сил, чтобы повлиять на олигархов. Однако есть ли у Зеленского в этом вопросе союзники? Кто будет его опорой в этой борьбе? Запрос от общества есть.

Давние проблемы в Украине – олигархи и их влияние на все. Если схема гибридных действий олигархов у нас открыта, то, наверное, и действующая власть должна на это также реагировать.