Нет обстоятельств, при которых Крым вернется в состав Украины, – Путин
Во время интервью для фильма "Путин" президент РФ Владимир Путин заявил, что не существует обстоятельств, при которых Крым будет возвращен в состав Украины.
Об этом сообщает РИА Новости.
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"Вы что с ума сошли что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда", – заявил Путин в ответ на вопрос о возможности появления таких обстоятельств.
Напомним, 18 марта состоятся выборы президента РФ. Нового руководителя страны выберут в этот день сроком на шесть лет. Среди вероятных кандидатов называют: Владимира Путина, Ксению Собчак, Владимира Жириновского, Григория Явлинского, Алексея Навального и других.
Источник: 24 Канал
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