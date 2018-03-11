Нет обстоятельств, при которых Крым вернется в состав Украины, – Путин

Во время интервью для фильма "Путин" президент РФ Владимир Путин заявил, что не существует обстоятельств, при которых Крым будет возвращен в состав Украины.

Об этом сообщает РИА Новости.

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"Вы что с ума сошли что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда", – заявил Путин в ответ на вопрос о возможности появления таких обстоятельств.

Напомним, 18 марта состоятся выборы президента РФ. Нового руководителя страны выберут в этот день сроком на шесть лет. Среди вероятных кандидатов называют: Владимира Путина, Ксению Собчак, Владимира Жириновского, Григория Явлинского, Алексея Навального и других.