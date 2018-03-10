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Выборы Путина и гей-браки: как крымчан агитируют голосовать

14:21, 10 марта 251 Читати новину українською

Сходили на "референдум" в 2014 году – приходите и на выборы президента соседней России в марте 2018 года. К этому крымчан призывают местные СМИ. И приводят аргументы. Мол, "если бы не Россия, Крым уже накрыла бы волна гей-браков, а вместо ветеранов Второй мировой войны жители полуострова должны были бы прославлять Степана Бандеру".

Российские власти Крыма развернули масштабную агитацию: на улицах, в транспорте, в отделениях почты. Все для того, чтобы выполнить план администрации президента России и обеспечить явку не ниже 70%, считают политологи.

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Путин не имеет всенародной поддержки и явка на выборах это докажет, заявил Алексей Навальный. Он пообещал, что его наблюдатели по всей России будут контролировать избирательные участки. Оппозиционер призвал россиян бойкотировать выборы. Однако большинство крымчан заверило, что бойкотировать выборы решение довольно спорное и они его не поддерживают.

Высокая явка важна для власти уже с прицелом на следующий президентский срок Путина, потому что это решило бы руки для принятия решений, о которых мы можем пока только догадываться. Путин может заявить, что его поддержало более половины всех российских избирателей, а следовательно он может делать все, что пожелает,
– заявил российский политолог Владимир Гельман.

По опросам Всероссийского центра изучения общественного мнения, на выборы не пойдут примерно 7% россиян, тогда как 80% – придут на участки. Впрочем, полагаться на социологические исследования не стоит, предупреждают политологи. Ведь доля людей, которые говорят неправду во время опросов составляет двузначные цифры.

Людей, которые признались, что точно не пойдут на выборы было гораздо меньше, чем тех, кто пойдёт на избирательные участки. Причины не поддерживать ни одного из кандидатов у них разные, но в основном избиратели гворят, что Путин ничего хорошего для них не сделал.

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В 2014 году участки посетило меньше половины крымских избирателей. Однако по российским данным, более 86% отдали свой голос на "референдуме". Социологам грядущие российские выборы больше напоминают выборы в Украине в 2004 году. Тогда, как и сейчас, власть разными способами заставляла людей идти на участки. Во времена Оранжевой революции на переголосование второго тура пришли более 78% крымских избирателей.

Украинские власти также призывает крымчан не голосовать на выборах президента России и не ходить на участки наблюдателями.

Полный выпуск программы "Крим.Реалии" смотрите сегодня на 24 Канале в 17:30. Не пропустите!

Теги: Новости политики Новости России Новости Крыма Владимир Путин Аннексия Крыма Выборы в России 2018
Источник: 24 Канал
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