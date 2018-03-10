Заключенного в России евромайдановца Коломийца посадили в штрафной изолятор

Евромайдановца Андрея Коломийца, которого незаконно удерживают в России, второй раз за 2 недели перевели в штрафной изолятор. Пленник Кремля проведет там 10 суток.

Об этом сообщила его жена Галина Коломиец.

Читайте также: Заключение Олега Сенцова: что режиссер читает и чем занимается в своюодное время

Ранее судимого уже отправляли в изолятор из-за несоблюдения формы одежды, а затем еще на 10 суток за то, что спал на полу.

Коломиец уже неоднократно жаловался на здоровье.

Украинца задержали по подозрению в хранении наркотиков. Однако после того привезли в аннексированный Крым и обвинили в покушении на убийство двух крымских "беркутовцев". В июне 2016 года российский суд приговорил украинца к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.