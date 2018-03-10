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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ув'язненого в Росії євромайданівця Коломійця запроторили в штрафний ізолятор

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Андрій Коломієць
Андрій Коломієць / radiosvoboda.org

Євромайданівця Андрія Коломійця, якого незаконно ув'язнюють в Росії, вдруге за 2 тижні перевели в штрафний ізолятор. Бранець Кремля проведе там 10 діб.

Про це повідомила його дружина Галина Коломієць.

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Раніше засудженого вже відправляли до ізолятора через недотримання форми одягу, а потім ще на 10 діб за те, що спав на підлозі.

Коломієць вже неодноразово скаржився на здоров'я.

Українця затримали за підозрою у нібито зберіганні наркотиків. Однак після того привезли до анексованого Криму і звинуватили в замаху на вбивство двох кримських "беркутівців". В червні 2016 року російський суд засудив українця до 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Теги: Новини України Новини Росії Анексія Криму Україна – Росія Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
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