Ув'язненого в Росії євромайданівця Коломійця запроторили в штрафний ізолятор
Євромайданівця Андрія Коломійця, якого незаконно ув'язнюють в Росії, вдруге за 2 тижні перевели в штрафний ізолятор. Бранець Кремля проведе там 10 діб.
Про це повідомила його дружина Галина Коломієць.
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Раніше засудженого вже відправляли до ізолятора через недотримання форми одягу, а потім ще на 10 діб за те, що спав на підлозі.
Коломієць вже неодноразово скаржився на здоров'я.
Українця затримали за підозрою у нібито зберіганні наркотиків. Однак після того привезли до анексованого Криму і звинуватили в замаху на вбивство двох кримських "беркутівців". В червні 2016 року російський суд засудив українця до 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.
Джерело: 24 Канал
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