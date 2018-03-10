Вибори Путіна і гей-шлюби: як кримчан агітують голосувати

Сходили на "референдум" в 2014 році – приходьте і на вибори президента сусідньої Росії в березні 2018 року. До цього кримчан закликають місцеві ЗМІ. І наводять аргументи. Мовляв, "якби не Росія, Крим вже накрила б хвиля гей-шлюбів, а замість ветеранів Другої світової війни жителі півострова мали б прославляти Степана Бандеру".

Російська влада Криму розгорнула масштабну агітацію: на вулицях, у транспорті, у відділеннях пошти. Все для того, щоб виконати план Адміністрації президента Росії і забезпечити явку не нижче 70%, вважають політологи.

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Путін не має всенародної підтримки і явка на виборах це доведе, заявив Олексій Навальний. Він пообіцяв, що його спостерігачі по всій Росії контролюватимуть виборчі дільниці. Опозиціонер закликав росіян бойкотувати вибори. Проте більшість кримчан запевнила, що бойкотувати вибори рішення доволі спірне і вони його не підтримують.

Висока явка важлива для влади уже із прицілом на наступний президентський термін Путіна, тому що це розв’язало б руки для прийняття рішень, про які ми можемо поки тільки здогадуватись. Путін може заявити, що його підтримало більше половини всіх російських виборців, а отже він може робити все, що забажає,

– заявив російський політолог Володимир Гельман.

За опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки, на вибори не підуть приблизно 7% росіян, натомість 80% – прийдуть на дільниці. Втім, покладатися на соціологічні дослідження не варто, попереджають політологи. Адже частка людей, які говорять не правду під час опитувань становить двозначні цифри.

Людей, які зізналися, що точно не підуть на вибори було набагато менше, ніж тих, хто піде на виборчі дільниці. Причини не підтримувати жодного з кандидатів у них різні, але здебільшого виборці говорять, що Путін нічого хорошого для них не зробив.

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2014 року дільниці відвідало менше половини кримських виборців. Проте за російськими даними, понад 86% віддали свій голос на "референдумі". Соціологам прийдешні російські вибори більше нагадують вибори в Україні в 2004 році. Тоді, як і зараз, влада у різний спосіб змушувала людей іти на дільниці. У часи Помаранчевої революції на переголосування другого туру прийшли понад 78% кримських виборців.

Українська влада також закликає кримчан не голосувати на виборах президента Росії та не ходити на дільниці спостерігачами.

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