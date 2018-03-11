Немає обставин за яких Крим повернеться до складу України, – Путін
Під час інтерв'ю для фільму "Путін" президент РФ Володимир Путін заявив що не існує обставин, при яких Крим буде повернуто до складу України.
Про це повідомляє РИА Новости.
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"Ви що з глузду з'їхали чи що? Немає таких обставин і не буде ніколи", – заявив Путін у відповідь на питання про можливість появи таких обставин.
Нагадаємо, 18 березня відбудуться вибори президента. Нового керівника країни оберуть у цей день строком на шість років. Серед ймовірних кандидатів називають: Володимира Путіна, Ксенію Собчак, Володимира Жиріновського, Григорія Явлінського, Олексія Навального та інших.
Джерело: 24 Канал
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