Немає обставин за яких Крим повернеться до складу України, – Путін

Під час інтерв'ю для фільму "Путін" президент РФ Володимир Путін заявив що не існує обставин, при яких Крим буде повернуто до складу України.

Про це повідомляє РИА Новости.

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"Ви що з глузду з'їхали чи що? Немає таких обставин і не буде ніколи", – заявив Путін у відповідь на питання про можливість появи таких обставин.

Нагадаємо, 18 березня відбудуться вибори президента. Нового керівника країни оберуть у цей день строком на шість років. Серед ймовірних кандидатів називають: Володимира Путіна, Ксенію Собчак, Володимира Жиріновського, Григорія Явлінського, Олексія Навального та інших.