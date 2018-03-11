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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Немає обставин за яких Крим повернеться до складу України, – Путін

1982 Читать новость на русском
Володимир Путін
Володимир Путін / фото з відкритих джерел

Під час інтерв'ю для фільму "Путін" президент РФ Володимир Путін заявив що не існує обставин, при яких Крим буде повернуто до складу України.

Про це повідомляє РИА Новости.

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"Ви що з глузду з'їхали чи що? Немає таких обставин і не буде ніколи", – заявив Путін у відповідь на питання про можливість появи таких обставин.

Нагадаємо, 18 березня відбудуться вибори президента. Нового керівника країни оберуть у цей день строком на шість років. Серед ймовірних кандидатів називають: Володимира Путіна, Ксенію Собчак, Володимира Жиріновського, Григорія Явлінського, Олексія Навального та інших.

Теги: Новини політики Володимир Путін Анексія Криму Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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