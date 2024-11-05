Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel. Стало также известно, кто возглавит министерство обороны вместо Галланта.

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Нетаньяху уволил министра обороны

Нетаньяху объявил об увольнении министра обороны Йоава Галланта. Свое решение он объяснил "отсутствием доверия".

В коротком письме, направленном министру, а затем обнародованном офисом премьера, Нетаньяху сообщает Галланту, что "ваш срок пребывания в должности закончится через 48 часов после получения этого письма".

Я хотел бы поблагодарить вас за вашу службу на посту министра обороны,

– добавил Нетаньяху.

Известно, что новым министром обороны Израиля станет действующий министр иностранных дел Исраэль Кац.

В СМИ добавляют, что между Нетаньяху и Галлантом было много противоречий по ведению войны. Они возникли якобы еще в прошлом году, когда Израиль давал отпор боевикам ХАМАС, а столкновения впоследствии переросли в войну. В этом году споры только обострились, когда Израиль начал операцию против "Хезболлы".

"К сожалению, хоть в первые месяцы войны было доверие и велась очень плодотворная работа, в последние месяцы это доверие между мной и министром обороны дало трещину. Я много раз пытался преодолеть эти противоречия, но они продолжали расширяться. Они также стали известны общественности неприемлемым образом, и, что еще хуже, они стали известны врагу – наши враги наслаждались этим и получали из этого большую выгоду", – добавил Нетаньяху.

Хотя Нетаньяху заявил, что решение поддерживает правительство, однако оппозиция призывает выходить на протесты. В сети сообщают, что полиция уже перекрыла улицу, которая ведет к резиденции премьера и устанавливает заграждения. Лидер оппозиции и главный конкурент Нетаньяху Бенни Ганц раскритиковал такое решение и отметил, что такая политика вредит национальной безопасности.