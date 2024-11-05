Сообщает 24 Канал со ссылкой на Александара Вучича в интервью BSC happy portal. По его мнению, Трамп провел успешную кампанию, но считает, что Камала Харрис может получить больше голосов.

Смотрите также "Восстание штатов": захватит ли власть Трамп, если проиграет выборы, и есть ли ему что терять

На что могут повлиять результаты выборов в США

Может случиться, что эти выборы (в США – 24 Канал) принесут мир или продолжение войны, что приведет нас к Третьей мировой войне,

– заявил Вучич.

Впрочем, президент Сербии не уверен, кто одержит победу на выборах в США, ведь отрыв между кандидатами минимальный.

"Трамп провел чрезвычайно успешную кампанию, лучшую, чем Камала Харрис, последние три дня, я не думаю, что он выполнил работу лучше. Имел ли он достаточное преимущество, я все-таки считаю, что он был немного ближе к победе. Но я убежден, что у Камалы будет больше голосов", – заметил он.

Как проходят выборы в США: смотрите на карте

Также Вучич не обошел и войну в Израиле. В частности, он отметил, что страна располагает 6 бомбардировщиками.

Не забывайте, что Израиль имеет 6 бомбардировщиков. Если Иран отомстит Израилю и объявит об этом, я предполагаю, что если Камала победит, Джо Байден, как убежденный сионист, захочет, чтобы его помнили, что он уничтожил Иран,

– заявил президент Сербии.

Он также отметил, что США обладают 48% мировых военный сил, одновременно Россия имеет более сильную армию по сравнению со своей экономической, демографической и политической силой. Сербский лидер считает, что в случае победы Трампа, он попытается разделить Россию и Китай.

"Он знает, что Китай является его главным препятствием, и он будет пытаться медленно привлекать россиян через мир, через другие отношения", – отмечает Вучич.

Он также отметил, что без помощи США Украина не сможет обойтись в войне против России.