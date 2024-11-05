Повідомляє 24 Канал з посиланням на Александара Вучича в інтерв'ю BSC happy portal. На його думку, Трамп провів успішну кампанію, але вважає, що Камала Гарріс може отримати більше голосів.

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На що можуть вплинути результати виборів у США

Може статися, що ці вибори (у США – 24 Канал) принесуть мир або продовження війни, що приведе нас до Третьої світової війни,

– заявив Вучич.

Втім, президент Сербії не впевнений, хто здобуде перемогу на виборах у США, адже відрив між кандидатами мінімальний.

"Трамп провів надзвичайно успішну кампанію, кращу, ніж Камала Гарріс, останні три дні, я не думаю, що він виконав роботу найкраще. Чи мав він достатню перевагу, я все-таки вважаю, що він був трохи ближчим до перемоги. Але я переконаний, що у Камали буде більше голосів", – зауважив він.

Як проходять вибори у США: дивіться на карті

Також Вучич не оминув і війну в Ізраїлі. Зокрема, він зазначив, що країна має у своєму розпорядженні 6 бомбардувальників.

Не забувайте, що Ізраїль має 6 бомбардувальників. Якщо Іран помститься Ізраїлю та оголосить про це, я припускаю, що якщо Камала переможе, Джо Байден, як переконаний сіоніст, захоче, щоб його пам’ятали, що він знищив Іран,

– заявив президент Сербії.

Він також наголосив, що США володіють 48% світових військовий сил, водночас Росія має сильнішу армію у порівнянні зі своєю економічною, демографічною та політичною силою. Сербський лідер вважає, що у разі перемоги Трампа, він спробує розділити Росію та Китай.

"Він знає, що Китай є його головною перешкодою, і він намагатиметься повільно залучати росіян через мир, через інші відносини", – зазначає Вучич.

Він також зауважив, що без допомоги США Україна не зможе обійтися у війні проти Росії.