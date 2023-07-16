Об этом стало известно в среду 16 июля. Срочно госпитализировали политика вечером 15 июля.
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Нетаньяху выписали из больницы
Премьер-министра Израиля Беньямин Нетаньяху выписали из больницы в воскресенье (16 июля – 24 Канал) после его госпитализации в медицинский центр "Шеба" в результате обезвоживания организма,
– сообщило издание.
Источники из медицинского центра "Шеба" сообщили журналистам, что Нетаньяху потерял сознание, находясь дома в Кесарии в субботу, 15 июля, в результате чего он упал и ударился головой. После этого:
- премьера доставили в отделение неотложной помощи из его дома на севере страны;
- по прибытии в больницу, политик был в "полном сознании".
"Он чувствует себя хорошо, и прошел процедуру обследования мозга, чтобы убедиться, что его мозг не был поврежден падением, а также обследование, чтобы убедиться, что его сердечный ритм нормален", – говорится в сообщении.
Газета Yedioth Ahronoth написала, что израильскому политику врачи установили устройство для мониторинга сердечной аритмии. Профессор Иегуда Адлер заявил, что врачи должны исключить нарушения в работе сердца.
Вся дилемма здесь заключалась в том, это просто обезвоживание, есть ли проблема сердечного ритма, и я думаю, что в больнице "Шеба" провели отличную работу,
– заявил Адлер.
Далее израильский премьер должен пройти повторное обозрение для того, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
Что случилось с Беньямином Нетаньяху
- 15 июня в канцелярии израильского премьера сообщили, что Беньямин Нетаньяху жаловался на плохое самочувствие. Потому его привезли на автоколонне из дома в Кесарии, где он проводил выходные.
- Тогда в канцелярии объяснили, что состояние политика удовлетворительное, оно проходит обследование в медицинском центре "Шиба".
- Впоследствии премьер записал видео из больницы, где заявил, что 14 июля вместе с женой был на Галилейском море. По словам политика, он находился на солнце, без шляпы, без воды.
- Беньямин Нетаньяху поблагодарил за заботу граждан и медицинских работников, которые его проверяли. Тогда Нетаньяху заверил: "Слава Богу, я чувствую себя очень хорошо".