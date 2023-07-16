Про це стало відомо посеред дня 16 липня. Терміново госпіталізували політика ввечері 15 липня.

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Нетаньягу виписали з лікарні

Прем'єр-міністра Ізраїлю Беньямін Нетаньягу виписали з лікарні у неділю (16 липня – 24 Канал) після його госпіталізації в медичний центр "Шеба" унаслідок зневоднення організму,

– повідомило видання.

Джерела з медичного центру "Шеба" повідомили журналістам, що Нетаньягу втратив свідомість, перебуваючи вдома у Кесарії в суботу 15 липня, в результаті чого він упав і вдарився головою. Після цього:

прем'єра доставили до відділення невідкладної допомоги з його будинку на півночі країни;

після прибуття до лікарні, політик був у "повній свідомості".

"Він почувається добре, і він пройшов процедуру обстеження мозку, щоб переконатися, що його мозок не був пошкоджений падінням, а також обстеження, щоб переконатися, що його серцевий ритм нормальний", – мовиться повідомленні.

Газета Yedioth Ahronoth написала, що ізраїльському політику лікарі встановили пристрій для моніторингу серцевої аритмії. Професор Єгуда Адлер заявив, що лікарі повинні виключити порушення в роботі серця.

Вся дилема тут полягала в тому, чи це просто зневоднення, чи тут є проблема серцевого ритму, і я думаю, що в лікарні "Шеба" провели чудову роботу,

– заявив Адлер.

Далі ізраїльський прем'єр має пройти повторний огляд для того, щоб впевнитися, що з ним все гаразд.

Що трапилось з Беньяміном Нетаньягу