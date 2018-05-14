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Нетаньяху хочет использовать Евровидение в политических целях, – немецкое издание

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Беньямин Нетаньяху планирует провести Евровидение-2019 в Иерусалиме из политических соображений
Беньямин Нетаньяху планирует провести Евровидение-2019 в Иерусалиме из политических соображений / Stmegi

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху планирует провести Евровидение-2019 в Иерусалиме. В этом решении главы израильського правительства просматривается недвусмысленная политическая мотивация.

Тель-Авив является проевропейским и современным городом, зато Иерусалим олицетворяет другой Израиль – то, что поддерживает политику изоляции и ограничений. К тому же Святой город Иерусалим как столицу признают лишь США, пишет Sueddeutsche Zeitung.

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Тот факт, что Нетаньяху после победы Нетти Барзилай планирует провести конкурс в следующем году в Иерусалиме, свидетельствует, что премьер-министр Израиля "хочет воспользоваться Евровидением в своих политических целях", обслуживая тем самым интересы сторонников политики изоляционизма, считает автор статьи Александра Федерль-Шмид.

Победительница Евровидения представляет ту часть страны, которая открыта миру, а именно Тель-Авив. Но уже на юге Тель-Авива, там, где находится 38 тыс. беженцев, которые должны быть депортированы в Африку, эта открытость мира и заканчивается,
– констатирует журналистка.

Песню Нетти стоит воспринимать как призыв к социальной справедливости и терпимости, в то же время общество Израиля расколото, акцентируется в публикации. С момента основания государства в 1948 году наблюдаются противоречия между европейскими и ближневосточными евреями.

Так, евреи-ортодоксы, которых в Израиле насчитывается 1 млн человек-на 8 млн жителей страны, изменили общественный и политический климат внутри государства. Последствия политики, на которую все больше влияют представители ультраортодоксального лагеря, проникают и в проевропейский Тель-Авив, констатирует журналистка.

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Напомним, победителем Евровидения 2018 стала участница от Израиля Нетта Барзилай с песней "Toy". После этого премьер-министр Израиля объявил, что в следующем году песенный конкурс состоится в Иерусалиме.

Добавим, что из западных лидеров только президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим в декабре прошлого года.

Теги: Новости политики Новости Израиля Евровидение Евровидение 2018
Источник: 24 Канал
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