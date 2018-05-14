Нетаньягу хоче використати Євробачення у політичних цілях, – німецьке видання

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу планує провести Євробачення-2019 в Єрусалимі. В цьому рішенні глави їзраїльського уряду проглядається недвозначна політична мотивація.

Тель-Авів є проєвропейським і сучасним містом, натомість Єрусалим уособлює інший Ізраїль – той, що підтримує політику ізоляції та обмежень. До того ж Святе місто як столицю Єрусалиму визнають лише США, пише Sueddeutsche Zeitung.

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Той факт, що Нетаньягу після перемоги Нетти Барзілай планує провести конкурс наступного року в Єрусалимі, свідчить, що прем'єр-міністр Ізраїлю "хоче скористатися Євробаченням у своїх політичних цілях", обслуговуючи тим самим інтереси прихильників політики ізоляціонізму, вважає автор статті Александра Федерль-Шмід.

Переможниця цьогорічного Євробачення представляє ту частину країни, яка відкрита світу, а саме Тель-Авів. Але вже на півдні Тель-Авіва, там, де перебуває 38 тис. біженців, які повинні бути депортовані в Африку, ця відкритість світу і закінчується,

– констатує журналістка.

Пісню Нетти варто сприймати як заклик до соціальної справедливості та терпимості, водночас суспільство Ізраїлю розколоте, акцентується у публікації. З моменту заснування держави у 1948 році спостерігаються суперечності між європейськими та близькосхідними євреями.

Так, евреї-ортодокси, яких в Ізраїлі нараховується 1 млн осіб на 8 млн жителів країни, змінили суспільний і політичний клімат всередині держави. Наслідки політики, на яку все більше впливають представники ультраортодоксального табору, проникають і в проєвропейський Тель-Авів, констатує журналістка.

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Нагадаємо, переможцем Євробачення 2018 стала учасниця від Ізраїлю Нетта Барзілай з піснею "Toy". Після цього прем'єр-міністр Ізраїлю оголосив, що наступного року пісенний конкурс відбудеться в Єрусалимі.



Додамо, що із західних лідерів лише президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю і розпорядився про перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима в грудні минулого року.