С нетерпением ждем конференцию доноров, – Зеленский поговорил с Джонсоном
2 апреля 2022 , 23:25Читати новину українською
Источник:твиттер Владимира Зеленского
Владимир Зеленский 2 апреля сообщил, что в очередной раз поговорил с Борисом Джонсоном. Великобритания – мощный союзник Украины.
Украинский лидер обнародовал тему разговора. В частности, Зеленский и Джонсон обсудили ужесточение санкций против России.
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Обсудили оборонную поддержку Украины, усиление антироссийских санкций и послевоенные гарантии безопасности. С нетерпением ждем конференцию доноров для Украины,
– заявил Зеленский.
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