С нетерпением ждем конференцию доноров, – Зеленский поговорил с Джонсоном

2 апреля 2022 , 23:25
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Источник:

твиттер Владимира Зеленского

Владимир Зеленский 2 апреля сообщил, что в очередной раз поговорил с Борисом Джонсоном. Великобритания – мощный союзник Украины.

Украинский лидер обнародовал тему разговора. В частности, Зеленский и Джонсон обсудили ужесточение санкций против России.

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Обсудили оборонную поддержку Украины, усиление антироссийских санкций и послевоенные гарантии безопасности. С нетерпением ждем конференцию доноров для Украины,
– заявил Зеленский.

Примите во внимание! Вторая донорская конференция состоялась 31 марта . Участие в ней приняли 35 стран. Во время конференции, в частности, было принято решение увеличить поставки оружия Украине.

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