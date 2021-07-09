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На Львовщине произошло нетипичное ДТП

Примерно в 14:15 на дороге Львов – Пустомыты – Меденичи произошла авария.

Там столкнулись автомобиль ВАЗ-2108, мопед "Дельта" и велосипед.

За рулем "восьмерки" находился 56-летний житель района, водителем мопеда был 69-летний местный житель, а велосипеда – 28-летний житель района.

По информации правоохранителей, все транспортные средства двигались в одном направлении.

В результате столкновения водитель мопеда получил травмы и попал в больницу.



Столкнулись ВАЗ, мопед и велосипед / Фото полиции Львовщины

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Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Максимальное наказание, которое грозит виновнику ДТП, – до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства аварии.

Водитель мопеда попал в больницу / Фото полиции Львовщины



Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото полиции Львовщины