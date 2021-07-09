Медики госпитализировали пострадавшего. Правоохранители открыли уголовное производство.
Актуально совершил ДТП в центре Львова: медики подтвердили состояние наркоопьянения нардепа Юрченко – фото
На Львовщине произошло нетипичное ДТП
- Примерно в 14:15 на дороге Львов – Пустомыты – Меденичи произошла авария.
- Там столкнулись автомобиль ВАЗ-2108, мопед "Дельта" и велосипед.
- За рулем "восьмерки" находился 56-летний житель района, водителем мопеда был 69-летний местный житель, а велосипеда – 28-летний житель района.
- По информации правоохранителей, все транспортные средства двигались в одном направлении.
- В результате столкновения водитель мопеда получил травмы и попал в больницу.
Столкнулись ВАЗ, мопед и велосипед / Фото полиции Львовщины
К теме На Львовщине водитель микроавтобуса насмерть сбил мужчину: фото
Правоохранители проводят расследование
Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Максимальное наказание, которое грозит виновнику ДТП, – до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства аварии.
Водитель мопеда попал в больницу / Фото полиции Львовщины
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото полиции Львовщины