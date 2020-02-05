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      Неудачный старт: скандальные кокусы демократов у США

      Безумный мир 23 Читати новину українською

      В начале февраля в США состоялось первое голосование в рамках президентской кампании 2020 года. Демократы штата Айова выбирали себе кандидата на ноябрьское общенациональное голосование. Республиканцы тоже выбирали, но у них это была формальность – с северокорейским результатом в 97 % у них победил Дональд Трамп.

      Что такое кокусы?

      В Айове происходит не традиционное голосование, а так называемые кокусы. Обычно избиратели в течение дня приходят на участок и кидают свой бюллетень за того или иного кандидата. Но на кокусах все голосующие одновременно приходят на участок.

      Интеерсно! Голос Америки: Трамп посмеялся над демократами из-за выборов

      Соответственно, помещение нужно большое, поэтому обычно для него выбирают спортзал или актовый зал школы, местную церковь или даже торговый центр. Для сторонников каждого из кандидатов назначают некий угол. Председатель считает их просто по головам – сколько за кого. Если за кандидата проголосует меньше 15%, то его группу распускают.


      Так выглядят кокусы в США

      Оставшиеся без своей группы избиратели могут присоединиться к любой другой. Потом их снова считают, до тех пор, пока в зале останутся сторонники только тех, у кого больше 15%. Этот результат и вносят в финальный протокол.

      Хотя иногда бывают долгие кокусы, обычно они там укладываются в два часа. В Айове все надеялись получить первые результаты кокусов уже вечером.

      Перед голосованием айовские демократы создали приложение, которое должно было максимально быстро собрать и обработать результаты и оно тут же сломалось. Был и запасной вариант передачи данных – через телефон. Но и телефонная линия "упала". Точные результаты голосования не появились ни вечером, ни ночью.

      К теме – Выборы президента США: как голосуют и выбирают американцы

      Штаб демократов попросил фотографировать итоговые протоколы и присылать им эти фотографии. Но и там случилась путаница. В этот раз они решили публиковать сразу три результата выборов:

      • сколько людей собралось за каждого из кандидатов в самом начале,
      • сколько поддержало каждого из кандидатов в финале процесса,
      • сколько делегатов на съезд штата получил каждый из кандидатов.

      При разборе фотографий эти показатели, конечно же, перепутались. Дональд Трамп написал твит о том, что даже выборы у демократов — сплошная катастрофа, где ничего не работает. Поэтому их нельзя даже подпускать к управлению страной.

      Теории провала голосования

      Согласно данным штабов самих кандидатов, бывший вице-президент Джо Байден провалился – в Айове он занял пятое место. Поэтому есть теория, что истеблишмент Демократической партии специально сломал систему подсчета, чтобы защитить своего кандидата от позора.


      Джо Байден

      Кроме того, настоящий победитель Берни Сандерс не смог выйти к своим сторонникам в прайм-тайм всех телеканалов и объявить о своей победе в первом штате выборов. Формально он все равно останется победителем в Айове, но момент триумфа у него украли.


      Берни Сандерс

      Ну а у Сандерса отличные шансы победить в следующем штате – в Нью-Гемпшире, где голосование состоится 11 февраля.

      Шанс против вируса

      Согласно последним официальным данным, число людей, зараженных новым китайским коронавирусом, уже пошло на третий десяток тысяч. Умерших скоро будет полтысячи, выздоровевших – более 700.

      Читайте также: В Китае мужчина скрыл заражение коронавирусом и заразил 7 человек

      В Китае на 20% уже сократилось ежедневное потребление нефти. Если ВВП Китая пойдет вниз, то это ударит по всему миру. От китайских строек, заводов и фабрик сильно зависят цены на металл – главный украинский экспорт.

      С другой стороны, сокращение потребления нефти влияет на российскую экономику, которой нужны высокие цены на топливо. 

      Карта заболеваний китайским коронавирусом:

      В начале декабря молодой офтальмолог Ли Вэнь Лян из центральной больницы Уханя рассказал коллегам о пациентах с опасной вирусной инфекцией. Сначала он подумал, что речь идет о атипичной пневмонии, бушевавшей в начале нулевых. Но потом пояснил, что тип вируса пока еще не определен.
      міфи та правда про коронавірус картинка 24 канал
      Мифы и правда о коронавирусе / Картинка 24 канала

      Его словами заинтересовались китайские чиновники и вызвали его на допрос в полицию. Они заставили его молчать и пообещали наказать, если он продолжить говорить о вирусе.

      стався перший випадок зафіксований за межами Китаю
      Общее количество инфицированных - более 24 560 человек по всему миру

      Он сам заразился вирусом, от которого сейчас лечится. Если бы к врачу сразу прислушались и ввели карантин, то масштаб эпидемии был бы намного меньше. Эта история хорошо показывает, в чем слабость тоталитарных стран – люди боятся взять на себя ответственность за сложные решения. Более того, тех, кто предупреждает о беде, наказывают за плохие новости.

      К теме: В Китае нашли лекарство от коронавируса

      И я очень надеюсь, что в Украине все аналогичные вопросы решают профессионалы-инфекционисты, а не безответственные чиновники.

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      Автор: Иван Яковина
      Теги: Новости политики Дональд Трамп Новости США Видеоблоги Китай Джозеф Байден Выборы в США Безумный мир
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