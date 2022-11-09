Следователи СБУ уже готовят сообщения о подозрении менеджменту Укрнафты по статье об уклонении от уплаты налогов, сборов и обязательных платежей. Также отдельно проверяют информацию о возможных нарушениях по увеличению прибыли при изготовлении горючего.

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В Укрнафте опровергают информацию о "многомиллионной" неуплате акциза

В Укрнафте заявили, что информация о "многомиллионной" неуплате акциза, которую распространили СМИ со ссылкой на СБУ, является ложной.

В 2022 году Укрнафта в полном объеме выполнила текущие налоговые обязательства, перечислив в бюджеты разных уровней 18,2 миллиарда гривен. Компания не имеет задолженности по уплате налогов, в том числе по уплате акцизного сбора,

– говорится в сообщении.

В Укрнафте добавили, что в условиях военных действий компания:

сохранила стабильную добычу нефти, показатели суточной добычи удалось восстановить до довоенного уровня,

полностью и без задержек выплачивает заработные платы, в том числе мобилизованным сотрудникам,

с первых дней войны поддерживает защитников Украины и оказывает благотворительную помощь ВСУ, местным органам власти, территориальной обороне и волонтерским организациям.

В компании подчеркнули, что сохранение стабильной работы предприятия крайне важно для обеспечения населения и государства необходимыми ресурсами, в частности газом и нефтепродуктами.

"Напоминаем представителям пресс-службы СБУ и СМИ, что Укрнафта и Укртатнафта, владеющая Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом, – это 2 разных субъекта хозяйствования", – заявили в Укрнафте.

В связи с этим, компания требует СБУ опровергнуть ложную информацию, а журналистов – публиковать только проверенные данные.

Обратите внимание! "Укрнафта", "Мотор Сич" и ряд других стратегически важных предприятий перешли в собственность государства. Президент Владимир Зеленский отметил, что эти шаги вполне законны. Их необходимо сделать в условиях полномасштабной войны, ведь все усилия должны быть направлены на защиту страны и поддержку ВСУ.

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