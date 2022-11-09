Слідчі СБУ нібито вже готують повідомлення про підозру менеджменту Укрнафти за статтею про ухилення від сплати податків, зборів та обов'язкових платежів. Також окремо перевіряють інформацію щодо можливих порушень для збільшення прибутку під час виготовлення пального.

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В Укрнафті спростовують інформацію про "багатомільйонну" несплату акцизу

В Укрнафті заявили, що інформація про "багатомільйонну" несплату акцизу, яку поширили ЗМІ з посиланням на СБУ, є неправдивою.

У 2022 році Укрнафта у повному обсязі виконала поточні податкові зобов'язання, перерахувавши до бюджетів різних рівнів 18,2 мільярда гривень. Компанія не має заборгованості по сплаті податків, в тому числі по сплаті акцизного збору,

– мовиться у повідомленні.

В Укрнафті додали, що в умовах воєнних дій компанія:

зберегла стабільний видобуток нафти, показники добового видобутку вдалося відновити до довоєнного рівня,

повністю та без затримок виплачує заробітні плати, у тому числі мобілізованим співробітникам,

з перших днів війни підтримує захисників України та надає благодійну допомогу ЗСУ, місцевим органам влади, територіальній обороні та волонтерським організаціям.

У компанії наголосили, що збереження стабільної роботи підприємства є вкрай важливим для забезпечення населення і держави необхідними ресурсами, зокрема газом та нафтопродуктами.

"Нагадуємо представникам пресслужби СБУ та ЗМІ, що Укрнафта та Укртатнафта, що володіє Кременчуцьким нафтопереробним заводом, – це 2 різних суб'єкти господарювання", – заявили в Укрнафті.

У зв'язку з цим компанія вимагає СБУ спростувати неправдиву інформацію, а журналістів – публікувати лише перевірені дані.

Зверніть увагу! "Укрнафта", "Мотор Січ" та низка інших стратегічно важливих підприємств перейшли у власність держави. Президент Володимир Зеленський зауважив, що ці кроки є цілком законними. Їх необхідно зробити в умовах повномасштабної війни, адже всі зусилля зараз повинні бути скеровані на захист країни та підтримку ЗСУ.

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