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      Неуполномоченный Медведчук в Москве "договаривался о мире" с россиянами

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      Медведчук в течение 4 дней проводит встречи в России / hromadske.ua

      Еще с пятницы, 20 декабря, лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук проводит различные встречи в России. На этот раз он встретился со спикером Госдумы России Вячеславом Володиным.

      Встреча проходила в здании низшей палаты российского парламента, сообщает издание "ТАСС".

      Интересно: Новый заработок Медведчука: как кум Путина зарабатывает на транзите угля в Европу

      Во время встречи вновь заявил о желании сформировать "нормандскую четверку" в парламентском формате. Он уже даже анонсировал одну такую ​​встречу.

      Прошли непродолжительные переговоры, целью которых является реализация формата парламентского измерения нормандского формата, в рамках которого мы будем обсуждать проблемы, которые волнуют граждан Украины,
      – сказал со своей стороны Володин.

      Важно, что Медведчук вообще не имеет полномочий вести переговоры от имени Украины как по транзиту газа, так и на политические темы. На газовых переговорах он может представлять и защищать только свои бизнес-интересы, ведь контролирует рынок российского сжиженного газа в Украине.

      Что еще известно о визите Медведчука к России?
      В пятницу, 20 декабря, Виктор Медведчук провел встречу с Владимиром Путиным. На них обсуждались вопросы газовых переговоров между Украиной и Россией.

      Позже он принял участие в неформальном саммите лидеров стран СНГ. По сообщению подконтрольного Медведчуку канала "112-Украина", его туда так же пригласил Путин.

      Ни на одной из этих встреч он не уполномочен представлять Украину. На этих переговорах он мог представлять только собственные бизнес-интересы или интересы его политической силы.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Владимир Путин Новости России Новости Украины Новости политики Виктор Медведчук
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