Неуполномоченный Медведчук в Москве "договаривался о мире" с россиянами
Еще с пятницы, 20 декабря, лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук проводит различные встречи в России. На этот раз он встретился со спикером Госдумы России Вячеславом Володиным.
Встреча проходила в здании низшей палаты российского парламента, сообщает издание "ТАСС".
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Во время встречи вновь заявил о желании сформировать "нормандскую четверку" в парламентском формате. Он уже даже анонсировал одну такую встречу.
Прошли непродолжительные переговоры, целью которых является реализация формата парламентского измерения нормандского формата, в рамках которого мы будем обсуждать проблемы, которые волнуют граждан Украины,
– сказал со своей стороны Володин.
Важно, что Медведчук вообще не имеет полномочий вести переговоры от имени Украины как по транзиту газа, так и на политические темы. На газовых переговорах он может представлять и защищать только свои бизнес-интересы, ведь контролирует рынок российского сжиженного газа в Украине.
Что еще известно о визите Медведчука к России?
В пятницу, 20 декабря, Виктор Медведчук провел встречу с Владимиром Путиным. На них обсуждались вопросы газовых переговоров между Украиной и Россией.
Позже он принял участие в неформальном саммите лидеров стран СНГ. По сообщению подконтрольного Медведчуку канала "112-Украина", его туда так же пригласил Путин.
Ни на одной из этих встреч он не уполномочен представлять Украину. На этих переговорах он мог представлять только собственные бизнес-интересы или интересы его политической силы.