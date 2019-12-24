Неуповноважений Медведчук у Москві "домовлявся про мир" з росіянами

Ще з п'ятниці, 20 грудня, лідер "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук проводить різноманітні зустрічі у Росії. Цього разу він зустрівся зі спікером Держдуми Росії В'ячеславом Володіним.

Зустріч відбувалася у будівлі нижчої палати російського парламенту, повідомляє видання "ТАСС".

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Під час зустрічі знову заявив про бажання сформувати "нормандську четвірку" з парламентарів, які беруть участь у форматі. Він вже навіть анонсував одну таку зустріч.

Пройшли нетривалі переговори, метою яких є реалізація формату парламентського виміру нормандського формату, у межах якого ми будемо обговорювати проблеми, що турбують громадян України,

– сказав зі свого боку Володін.

Важливо, що Медведчук взагалі не має повноважень вести перемовини від імені України як щодо транзиту газу, так і на політичні теми. На газових переговорах він може представляти та захищати лише свої бізнес-інтереси, адже контролює ринок російського зрідженого газу в Україні.

Що ще відомо про візит Медведчука до Росії?У п'ятницю, 20 грудня, Віктор Медведчук провів зустріч з Володимиром Путіним. На них обговорювалися питання газових переговорів між Україною і Росією.



Пізніше він взяв участь у неформальному саміті лідерів країн СНД. За повідомленням підконтрольного Медведчуку каналу "112-Україна", його туди так само запросив Путін.



На жодних з цих зустрічей він не уповноважений представляти Україну. На цих переговорах він міг представляти лише власні бізнес-інтереси або ж інтереси його політичної сили.