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      Неуповноважений Медведчук у Москві "домовлявся про мир" з росіянами

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      Медведчук протягом 4 днів проводить зустрічі у Росії / hromadske.ua

      Ще з п'ятниці, 20 грудня, лідер "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук проводить різноманітні зустрічі у Росії. Цього разу він зустрівся зі спікером Держдуми Росії В'ячеславом Володіним.

      Зустріч відбувалася у будівлі нижчої палати російського парламенту, повідомляє видання "ТАСС".

      Цікаво: Новий заробіток Медведчука: як кум Путіна заробляє на транзиті вугілля в Європу

      Під час зустрічі знову заявив про бажання сформувати "нормандську четвірку" з парламентарів, які беруть участь у форматі. Він вже навіть анонсував одну таку зустріч.

      Пройшли нетривалі переговори, метою яких є реалізація формату парламентського виміру нормандського формату, у межах якого ми будемо обговорювати проблеми, що турбують громадян України,
      – сказав зі свого боку Володін.

      Важливо, що Медведчук взагалі не має повноважень вести перемовини від імені України як щодо транзиту газу, так і на політичні теми. На газових переговорах він може представляти та захищати лише свої бізнес-інтереси, адже контролює ринок російського зрідженого газу в Україні.

      Що ще відомо про візит Медведчука до Росії?У п'ятницю, 20 грудня, Віктор Медведчук провів зустріч з Володимиром Путіним. На них обговорювалися питання газових переговорів між Україною і Росією.

      Пізніше він взяв участь у неформальному саміті лідерів країн СНД. За повідомленням підконтрольного Медведчуку каналу "112-Україна", його туди так само запросив Путін.

      На жодних з цих зустрічей він не уповноважений представляти Україну. На цих переговорах він міг представляти лише власні бізнес-інтереси або ж інтереси його політичної сили.

      У Росії розбився найновіший бойовий винищувач, імовірно, через несправність
      сьогодні
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Віктор Медведчук Володимир Путін
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