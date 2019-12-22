Медведчук зустрівся з лідерами країн СНД у Росії: відео

Нещодавно у російському Санкт-Петербурзі пройшло засідання Вищої євразійської економічної ради. Також відбувся неформальний саміт лідерів країн СНД. Засвітився там і лідер «Опозиційної платформи – За життя» та за сумісництвом кум Путіна – Віктор Медведчук.

Відповідне відео опублікували російські пропагандистські ЗМІ. На кадрах видно, що Медведчук підходить до лідерів країн СНД і вітається з ними за руку, а з деякими навіть встигає перемовитися кількома словами. Серед лідерів можна побачити президента Азербайджану Ільхама Алієва, першого та до останнього часу єдиного президента Казахастану Нарсултана Назарбаєва, очільника Молдови Ігора Додона та вірменського прем’єра Нікола Пашиняна.

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Як Медведчук у Петербурзі зустрівся з лідерами СНД: дивіться відео

Як повідомляє телеканал "112", який фактично належить Медведчуку, на зустріч з лідерами країн СНД українського політика запросив російський президент Володимир Путін. Спершу усі ознайомилися з історичною виставкою, присвяченою початку Другої світової війни. А опісля відбулася вечеря, на якій до учасників зустрічі ще приєднався президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв.

Зауважимо, що до зустрічі з лідерами країн СНД Медведчук провів перемовини з Путіним. Сторони, зокрема, обговорили питання газових переговорів між Україною та Росією.

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Зауважимо, що Медведчук взагалі не має повноважень вести перемовини від імені України як щодо транзиту газу, так і на зустрічі з лідерами країн СНД. Здебільшого на цих заходах він представляє та захищає свої бізнес-інтереси, адже контролює ринок російського зрідженого газу в Україні.

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Крім того, ще у 2018 році п’ятий президент Петро Порошенко запропонував підготувати пропозиції спільно з Кабінетом міністрів про офіційне припинення участі України в СНД. Проте з СНД Україна так і не вийшла, натомість було вирішено припинити окремі договори у межах організації, що суперечать національним інтересам країни.

Поки Україна вийшла з 6 таких угод:

про виставково-ярмаркову діяльність;

про міждержавний обмін економічною інформацією;

про обмін інформацією в зовнішньоекономічній галузі;

про співробітництво у галузі зовнішньоекономічній діяльності;

про взаємне збереження міждержавних секретів у галузі охорони винаходів;

про створення статистичної бази СНД.

Що таке СНД? Співдружність Незалежних Держав – регіональна міжнародна організація, до якої входять деякі пострадянські країни. Україна де-юре не є державою-членом співдружності, але має статус держави-засновниці та держави-учасниці СНД. Проте з квітня 2014 року співробітництво України в рамках СНД зведено до мінімуму. Україна вийшла з низки багатосторонніх угод в рамках СНД та припинила членство у багатьох органах галузевого співробітництва.