Медведчук встретился с лидерами стран СНГ в России: видео

Недавно в российском Санкт-Петербурге прошло заседание Высшего евразийского экономического совета. Также состоялся неформальный саммит лидеров стран СНГ. Засветился там и лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" и по совместительству кум Путина – Виктор Медведчук.

Соответствующее видео опубликовали российские пропагандистские СМИ. На кадрах видно, что Медведчук подходит к лидерам стран СНГ и здоровается с ними за руку, а с некоторыми даже успевает перекинуться несколькими словами. Среди лидеров можно увидеть президента Азербайджана Ильхама Алиева, первого и до последнего времени единственного президента Казахастана Нарсултана Назарбаева, главу Молдовы Игоря Додона и армянского премьера Никола Пашиняна.

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Как Медведчук в Петербурге встретился с лидерами СНГ: смотрите видео

Как сообщает телеканал "112", который фактически принадлежит Медведчуку, на встречу с лидерами стран СНГ украинского политика пригласил российский президент Владимир Путин. Сначала все ознакомились с исторической выставкой, посвященной началу Второй мировой войны. А потом состоялся ужин, на котором к участникам встречи еще присоединился президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Заметим, что до встречи с лидерами стран СНГ Медведчук провел переговоры с Путиным. Стороны, в частности, обсудили вопрос газовых переговоров между Украиной и Россией.

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Заметим, что Медведчук вообще не имеет полномочий вести переговоры от имени Украины как по транзиту газа, так и на встрече с лидерами стран СНГ. В основном на этих мероприятиях он представляет и защищает свои бизнес-интересы, ведь контролирует рынок российского сжиженного газа в Украине.

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Кроме того, еще в 2018 году пятый президент Петр Порошенко предложил подготовить предложения совместно с Кабинетом министров об официальном прекращении участия Украины в СНГ. Однако из СНГ Украина так и не вышла, зато было решено прекратить отдельные договоры в рамках организации, противоречащие национальным интересам страны.

Пока Украина вышла из 6 таких сделок:

о выставочно-ярмарочной деятельности;

о межгосударственном обмене экономической информацией;

об обмене информацией во внешнеэкономической области;

о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности;

о взаимной сохранности межгосударственных секретов в области охраны изобретений;

о создании статистической базы СНГ.

Что такое СНГ? Содружество Независимых Государств – региональная международная организация, в которую входят некоторые постсоветские страны. Украина де-юре не является государством-членом содружества, но имеет статус государства-основателя и государства-участника СНГ. Однако с апреля 2014 года сотрудничестве Украины в рамках СНГ сведено к минимуму. Украина вышла из ряда многосторонних соглашений в рамках СНГ и приостановила членство во многих органах отраслевого сотрудничества.