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      Неутешительные новости: Италия включила Украину в перечень "безопасных стран"

      21 Читати новину українською
      Луиджи Ди Майо
      Луиджи Ди Майо / eurotopics

      Это означает, что мигрантов из Украины будут считать такими, которые не имеют права на защиту и подлежат депортации, если они не смогут предоставить доказательства того, что их жизни действительно угрожает опасность.

      Об этом в пятницу, 4 октября сообщил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. Также он представил список из 13 "безопасных стран", которые вместе с Украиной входят в него, сообщает DW.

      Интересно: Сирийские мигранты выдавали себя за волейбольную команду из Украины, их задержали: фото

      Ди Майо отметил, что такой шаг ускорит рассмотрение заявлений об убежище, которые подают мигранты из этих стран от двух лет до четырех месяцев. Принятие этого списка является "первым шагом", после которого должно увеличиться количество депортаций искателей убежища, которые получили отказ.

      Государства, которые вошли в перечень так называемых "безопасных стран":

      • Україна;
      • Сербія;
      • Албанія;
      • Боснія і Герцеговина;
      • Північна Македонія;
      • Чорногорія;
      • Сенегал;
      • Кабо-Верде;
      • Гана;
      • Косово;
      • Алжир;
      • Марокко;
      • Туніс.

      В прошлом году к такому же списку Украину внесла Чехия. Тогда в государстве было введено военное положение. Министр Чехии заявил, что заявления на получение убежища в Чехии будут рассматриваться только от тех граждан Украины, которые прибыли из оккупированных Россией украинских регионов – Автономной Республики Крым и ОРДЛО. Обращение граждан из других регионов Украины автоматически считаться безосновательными.

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Иммигранты Новости Украины Новости политики
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