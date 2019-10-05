Невтішні новини: Італія включила Україну до переліку "безпечних країн"

Це означає, що мігрантів з України вважатимуть такими, що не мають права на захист та підлягають депортації, якщо вони не зможуть надати докази того, що їхньому життю дійсно загрожує небезпека.

Про це в п’ятницю, 4 жовтня повідомив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо. Також він презентував список з 13 "безпечних країн", які разом з Україною входять до нього, повідомляє DW.

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Ді Майо наголосив, що такий крок пришвидшить розгляд заяв про притулок, які подають мігранти з цих країн від двох років до чотирьох місяців. Ухвалення цього списку є "першим кроком", після якого має зрости кількість депортацій шукачів притулку, які отримали відмови.

Держави, які увійшли до переліку так званих "безпечних країн":

Україна;

Сербія;

Албанія;

Боснія і Герцеговина;

Північна Македонія;

Чорногорія;

Сенегал;

Кабо-Верде;

Гана;

Косово;

Алжир;

Марокко;

Туніс.

Минулого року до такого ж списку Україну внесла Чехія. Тоді в державі було введено воєнний стан. Міністр Чехії заявив що заяви на отримання притулку в Чехії розглядатимуться лише від тих громадяни України, які прибули з окупованих Росією українських регіонів – Автономної Республіки Крим та ОРДЛО. Звернення громадян з інших регіонів України автоматично вважатимуться безпідставними.