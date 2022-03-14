Неутомимый "Байрактар": ВСУ показали уничтожение вражеской техники
14 марта 2022 , 11:32Читати новину українською
Источник:Оперативный ВСУ
Российские оккупанты продолжают нести большие потери техники и личного состава. Много ударов наши герои наносят врагу с помощью "Байрактара".
С помощью беспилотника Байрактар украинские герои уничтожили уже десятки, а то и сотни боевых машин оккупантов. Видео уничтожения техники и личного состава врага быстро становятся хитами сети.
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Новая работа неутомимого "Байрактара"
Украинские герои показали видео, как с помощью беспилотника уничтожают очередные единицы техники оккупантов. Одно мгновение – и от врага уже не осталось почти ничего.
Видео работы "Байрактара"
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