Неутомимый "Байрактар": ВСУ показали уничтожение вражеской техники

Российские оккупанты продолжают нести большие потери техники и личного состава. Много ударов наши герои наносят врагу с помощью "Байрактара".

С помощью беспилотника Байрактар украинские герои уничтожили уже десятки, а то и сотни боевых машин оккупантов. Видео уничтожения техники и личного состава врага быстро становятся хитами сети.

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Новая работа неутомимого "Байрактара"

Украинские герои показали видео, как с помощью беспилотника уничтожают очередные единицы техники оккупантов. Одно мгновение – и от врага уже не осталось почти ничего.

Видео работы "Байрактара"

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