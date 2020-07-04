В Черкасской области местный краевед предлагает отдыхающим необычный маршрут – побывать на экскурсии, катаясь на лодке по Тясминскому каньону.

Идея у мужчины возникла 2 года назад. Начинал с того, что одалживал у крестьян лодки и самостоятельно греб, чтобы показать всю красоту туристам, сообщает 24 канал.

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После первого путешествия Александр Мушта сразу опубликовал фото в интернете. Мужчина рассказал, что после этого начался настоящий фурор. "Я там написал – "романтические экскурсии на лодке". Там зашкаливали просмотры, все хорошо это воспринимали и я понял, что нужно действовать в этом же направлении", – отметил мужчина.

Он рассказал, что сначала использовал сельские лодки, которые брал у разных людей, договариваясь. Впоследствии Мушта понял, что на деревянных лодках далеко не заплывешь. Тогда обратился в городской совет, вместе выиграли грант на 7 миллионов гривен. За эти средства проложили пеший маршрут по берегу и приобрели современные лодки.

Александр Мушка / Фото 24 канал

Как проходит путешествие

Экскурсия длится час. Мужчина за это время рассказывает интересное о каньоне. По данным ученых, это русло Тясмина образовалось в камне 2 миллиарда лет назад, когда на эту территорию упал астероид. Скалы в высоту достигают 12 метров, а глубина реки – до 10 метров.

Экскурсоводы говорят, что долгое время никто не знал о Тясмине, поэтому мало кто знал о его существовании. Сейчас туристов только начинают привлекать видами и интересными экскурсиями.

Экскурсия по Тясминскому каньону / Фото 24 канал

Сейчас каждую неделю приезжает до полсотни гостей. Есть люди, которые приехали даже с Днепропетровщины. Они рассказали, что экскурсовод чрезвычайно интересный.

Как попасть на экскурсию и какая цена

Организуют экскурсии в любой день. Стоит – 300 гривен с лодки, которая вмещает 6 человек. Чтобы добраться до Тясминского каньона нужно доехать до Черкасс, а уже оттуда ездят автобусы в город Каменка, где и расположена эта аттракция.