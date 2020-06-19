В Черкасской области на дороге Черкассы – Умань 18 июня столкнулись легковушка и грузовик. В результате ДТП пострадали шесть человек, среди них трое – дети.

ДТП в Черкасской области со многими пострадавшими

Авария случилась вечером 18 июня вблизи города Шпола, на автодороге Черкассы – Умань, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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В результате столкновения легковушки и грузовика травмы получили шесть человек,

– говорится в сообщении.

В частности, пострадали и трое детей – в возрасте 13, 10 и 8 лет. Их с различными травмами средней тяжести госпитализировали.

От ГСЧС на месте ДТП работали 4 спасателя и 1 единица техники.

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