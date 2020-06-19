На Черкасщине столкнулись легковушка и грузовик: много пострадавших, среди них дети
В Черкасской области на дороге Черкассы – Умань 18 июня столкнулись легковушка и грузовик. В результате ДТП пострадали шесть человек, среди них трое – дети.
ДТП в Черкасской области со многими пострадавшими
Авария случилась вечером 18 июня вблизи города Шпола, на автодороге Черкассы – Умань, сообщает пресс-служба ГСЧС.
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В результате столкновения легковушки и грузовика травмы получили шесть человек,
– говорится в сообщении.
В частности, пострадали и трое детей – в возрасте 13, 10 и 8 лет. Их с различными травмами средней тяжести госпитализировали.
От ГСЧС на месте ДТП работали 4 спасателя и 1 единица техники.
Смертность на дорогах Украины
- В 2019 году на автодорогах погибли 3 454 человека, среди них 166 – дети. В МВД заявляют, что в Европе показатель ниже в несколько раз.
- Для того, чтобы снизить уровень смертности и количество аварий, с 1 июня 2020 года в Киеве и области заработала система автоматической фотовидеофиксации нарушений дорожного движения.