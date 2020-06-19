На Черкащині зіткнулися легковик і вантажівка: серед постраждалих троє дітей

У Черкаській області на дорозі Черкаси – Умань 18 червня зіткнулися легковик та вантажівка. У результаті ДТП постраждали шестеро людей, серед них троє – діти.