На Черкащині зіткнулися легковик і вантажівка: багато постраждалих, серед них діти
У Черкаській області на дорозі Черкаси – Умань 18 червня зіткнулися легковик та вантажівка. У результаті ДТП постраждали шестеро людей, серед них троє – діти.
ДТП на Черкащині з багатьма постраждалими
Аварія трапилася ввечері 18 червня поблизу міста Шпола, на автодорозі Черкаси – Умань, повідомляє пресслужба ДСНС.
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Внаслідок зіткнення легковика і вантажівки травми отримали шестеро людей,
– йдеться у повідомленні.
Зокрема, постраждали й троє дітей – віком 13, 10 та 8 років. Їх з різними травмами середньої важкості госпіталізували.
Від ДСНС на місці ДТП працювали 4 рятувальники та 1 одиниця техніки.
Смертність на дорогах України
- У 2019 році на автошляхах загинули 3 454 людини, серед них 166 – діти. У МВС заявляють, що в Європі показник нижчий у кілька разів.
- Для того, аби знизити рівень смертності та кількість аварій, з 1 червня 2020 року у Києві та області запрацювала система автоматичної фотовідеофіксації порушень дорожнього руху.