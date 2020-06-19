Правила дорожнього руху передбачають, що водії повинні звільнити проїзд для машин екстрених служб, серед яких і пожежні. В іншому випадку все може закінчитися аварією.

Аварія за участі пожежної машини сталася в Черкасах ще 12 червня. На опублікованому відео видно, як білий позашляховик Nissan Qashqai виїхав на перехрестя, яке перетинали автомобілі рятувальників. З одним із них і відбулося зіткнення, повідомляє 24 канал.

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Внаслідок зіткнення передня частина позашляховика була розбита.

Дивіться відео аварії за участі пожежної машини у Черкасах

Як виявилося, три автомобілі пожежної служби із проблисковими маячками та увімкненими спецсигналами їхали бульваром Шевченка. Саме з другим і зіштовхнувся Nissan.

"Перший автомобіль проїхав, а другий потрапив у ДТП, за ним рухався третій. Вони проїздили зі спецмаяками на червоний сигнал світлофора. Водійка, що була за кермом легковика, рухалася на зелений сигнал світлофора. Очевидці кажуть, що було не чутно спецсигналу. По факту ДТП склали протоколи на водіїв обох автомобілів. Хто винуватець аварії вже встановлять у суді", – розповіла у коментарі виданню "18000" прессекретарка Управління патрульної поліції в Черкаській області Зоя Вовк.

Варто додати, що на другому відео з цієї аварії чутно, що автомобілі рятувальників їдуть з включеними спецсигналами.

Ще одне відео зіткнення пожежної машини та позашляховика