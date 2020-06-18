Пожежна автодрабина в Івано-Франківську потрапила в аварію, коли їхала на виклик – фото
В Івано-Франківську перекинулася пожежна автодрабина. Це сталося після зіткнення з легковиком на перехресті.
Машина рятувальників їхала на виклик – пожежа у квартирі, розповіли в ДСНС. Та на перехресті, попри те, що у пожежної машини були включені спецсигнали, відбулося зіткнення.
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Внаслідок аварії автомобіль пожежників перекинувся на бік.
На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав.