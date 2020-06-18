В Івано-Франківську перекинулася пожежна автодрабина. Це сталося після зіткнення з легковиком на перехресті.

Машина рятувальників їхала на виклик – пожежа у квартирі, розповіли в ДСНС. Та на перехресті, попри те, що у пожежної машини були включені спецсигнали, відбулося зіткнення.

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Внаслідок аварії автомобіль пожежників перекинувся на бік.

Правила дорожнього руху. 3.2. У разі наближення транспортного засобу з увімкненим синім проблисковим маячком та (або) спеціальним звуковим сигналом водії інших транспортних засобів, які можуть створювати йому перешкоду для руху, зобов’язані дати йому дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд зазначеного транспортного засобу (і супроводжуваних ним транспортних засобів).

На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав.