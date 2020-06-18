В Ивано-Франковске перевернулась пожарная автолестница. Это произошло после столкновения с легковушкой на перекрестке.

Машина спасателей ехала на вызов – пожар в квартире, рассказали в ГСЧС. Но на перекрестке, несмотря на то, что у пожарной машины были включены спецсигналы, произошло столкновение.

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Вследствие аварии автомобиль пожарных перевернулся на бок.

Правила дорожного движения. 3.2. В случае приближения транспортного средства с включенным синим проблесковым маячком и (или) специальным звуковым сигналом водители других транспортных средств, которые могут создавать ему препятствие для движения, обязаны дать ему дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд указанного транспортного средства (и сопровождаемых им транспортных средств).

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.