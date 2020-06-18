Пожарная автолестница в Ивано-Франковске попала в аварию, когда ехала на вызов – фото
В Ивано-Франковске перевернулась пожарная автолестница. Это произошло после столкновения с легковушкой на перекрестке.
Машина спасателей ехала на вызов – пожар в квартире, рассказали в ГСЧС. Но на перекрестке, несмотря на то, что у пожарной машины были включены спецсигналы, произошло столкновение.
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Вследствие аварии автомобиль пожарных перевернулся на бок.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.