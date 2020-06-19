Правила дорожного движения предусматривают, что водители должны освободить проезд для машин экстренных служб, среди которых и пожарные. В противном случае все может закончиться аварией.

Авария с участием пожарной машины произошла в Черкассах еще 12 июня. На опубликованном видео видно, как белый внедорожник Nissan Qashqai выехал на перекресток, который пересекали автомобили спасателей. С одним из них и произошло столкновение, сообщает 24 канал.

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В результате столкновения передняя часть внедорожника была разбита.

Смотрите видео аварии с участием пожарной машины в Черкассах

Как оказалось, три автомобиля пожарной службы с проблесковыми маячками и включенными спецсигналами ехали по бульвару Шевченко. Именно со вторым и столкнулся Nissan.

"Первый автомобиль проехал, а второй попал в ДТП, за ним двигался третий. Они проезжали со спецмаяками на красный сигнал светофора. Водитель, которая была за рулем легковушки, двигалась на зеленый сигнал светофора. Очевидцы говорят, что было не слышно спецсигнала. По факту ДТП составили протоколы на водителей обоих автомобилей. Кто виновник аварии уже установят в суде", – рассказала в комментарии изданию "18000" пресс-секретарь Управления патрульной полиции в Черкасской области Зоя Вовк.

Стоит добавить, что на втором видео этой аварии слышно, что автомобили спасателей едут с включенными спецсигналами.

Еще одно видео столкновения пожарной машины и внедорожника