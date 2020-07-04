На Черкащині місцевий краєзнавець пропонує відпочивальникам незвичайний маршрут – побувати на екскурсії, катаючись на човні Тясминським каньйоном.

Ідея в чоловіка виникла 2 роки тому. Починав з того, що позичав у селян човни та самотужки веслував, аби показати всю красу туристам, повідомляє 24 канал.

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Після першої подорожі Олександр Мушта відразу опублікував фото в інтернеті. Чоловік розповів, що після цього розпочався справжній фурор. "Я там написав – "романтичні екскурсії на човні". Там зашкалювали перегляди, всі гарно це сприймали і я зрозумів, що потрібно діяти в цьому ж напрямку", – зазначив чоловік.

Він розповів, що спочатку використовував сільські човни, які брали у різних людей, домовляючись. Згодом Мушта зрозумів, що дерев’яними човнами далеко не запливеш. Тоді звернувся до міської ради, разом виграли грант на 7 мільйонів гривень. За ці кошти проклали піший маршрут берегом та придбали сучасні човни.



Олександр Мушта / Фото 24 канал

Як триває подорож

Екскурсія триває годину. Чоловік за цей час розповідає про цікавинки каньйону. За даними науковців, це русло Тясмина утворилося у камені 2 мільярди років тому, коли на цю територію упав астероїд. Скелі у висоту сягають 12 метрів, а глибина річки – до 10 метрів.

Екскурсоводи кажуть, що довгий час ніхто не знав про Тясмин, тому мало хто знав про його існування. Зараз туристів тільки починають заманювати краєвидами та цікавими екскурсіями.



Екскурсія Тясминським каньйоном / Фото 24 канал

Зараз щотижня приїжджає до пів сотні гостей. Є люди, які приїхали навіть із Дніпропетровщини. Вони розповіли, що екскурсовод надзвичайно цікавий.

Як потрапити на екскурсію та яка ціна

Організовують екскурсії у будь-який день. Коштує – 300 гривень з човна, який вміщає 6 людей. Аби дістатися до Тясминського каньйону потрібно доїхати до Черкас, а вже звідти їздять автобуси до міста Кам'янка, де і розташована ця атракція.