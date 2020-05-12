Невероятное цветение: Долину нарциссов на Закарпатье открыли для посетителей

На территории Хустского района есть легендарная Долина нарциссов, которую отнесли к заповедникам ЮНЕСКО. Однако из-за карантина уникальное цветение тысячи нарциссов люди могли и не увидеть в этом году.

С 11 мая по причине ослабления карантина туристов все же будут пускать посмотреть на цветение нарциссов. Об этом сообщили на странице Карпатского биосферного заповедника в фейсбуке.

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Однако, посетители должны придерживаться ряда требований: быть в масках или респираторах, следить за дистанцией и перемещаться группами не более трех человек.



Відвідувачі Долини нарцисів мають дотримуватися загальних протиепідемічних норм / Фото Varosh

Потрапити у Долину нарцисів можна, заплативши за вхідний квиток.

Цвітіння у заповіднику почалося раніше, однак подивитися на нього не можна було через карантин.



Долина нарцисів зацвіла дещо раніше / Фото Varosh

Де розташована Долина нарцисів – дивіться карту