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Неймовірне цвітіння: Долину нарцисів на Закарпатті відкрили для відвідувачів

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Долина нарцисів на Закарпатті відкрита з 11.05.2020
З 11 травня Долина нарцисів відкрита для туристів / Фото Varosh

На території Хустського району є легендарна Долина нарцисів, яку віднесли до заповідників ЮНЕСКО. Однак, через карантин унікальне цвітіння тисячі нарцисів люди могли і не побачити цьогоріч.

З 11 травня через послаблення карантину туристів все ж пускатимуть подивитися на цвітіння нарцисів. Про це повідомили на сторінці Карпатського біосферного заповідника у фейсбуці. 

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Проте, відвідувачі повинні дотримуватися низки вимог: бути в одягнених масках чи респіраторах, слідкувати за дистанцією та переміщуватися групами не більше трьох осіб.

Долина нарцисів
Відвідувачі Долини нарцисів мають дотримуватися загальних протиепідемічних норм / Фото Varosh

Потрапити у Долину нарцисів можна, заплативши за вхідний квиток.

Цвітіння у заповіднику почалося раніше, однак подивитися на нього не можна було через карантин.

Долина нарцисів
Долина нарцисів зацвіла дещо раніше / Фото Varosh

Де розташована Долина нарцисів – дивіться карту

 

Автор: Вероніка Климська
Теги: Карантин в Україні 2020 ЮНЕСКО Карпати Подорожі Новини Закарпаття Новини України
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