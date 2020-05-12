Неймовірне цвітіння: Долину нарцисів на Закарпатті відкрили для відвідувачів

На території Хустського району є легендарна Долина нарцисів, яку віднесли до заповідників ЮНЕСКО. Однак, через карантин унікальне цвітіння тисячі нарцисів люди могли і не побачити цьогоріч.

З 11 травня через послаблення карантину туристів все ж пускатимуть подивитися на цвітіння нарцисів. Про це повідомили на сторінці Карпатського біосферного заповідника у фейсбуці.

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Проте, відвідувачі повинні дотримуватися низки вимог: бути в одягнених масках чи респіраторах, слідкувати за дистанцією та переміщуватися групами не більше трьох осіб.



Відвідувачі Долини нарцисів мають дотримуватися загальних протиепідемічних норм / Фото Varosh

Потрапити у Долину нарцисів можна, заплативши за вхідний квиток.

Цвітіння у заповіднику почалося раніше, однак подивитися на нього не можна було через карантин.



Долина нарцисів зацвіла дещо раніше / Фото Varosh

Де розташована Долина нарцисів – дивіться карту