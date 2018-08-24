Невероятное открытие в Бразилии: в джунглях Амазонии живет восемь полностью изолированных племен

Исследователи бразильского национального фонда индейцев FUNAI нашли неизвестное ранее племя местных индейцев в Амазонии. Люди племени никогда ранее не контактировали ни с одной другой цивилизацией.

Об этом сообщила пресс-служба FUNAI.

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Сотрудники организации преодолели более 300 километров, в том числе 180 – на лодках, притоками Амазонки, на автомобилях и мотоциклах, а еще – 120 километров пешком по джунглям Амазонии. В притоках рек Ютаи и Юруазиньо обнаружили племя индейцев, которое никогда не контактировало с цивилизацией.



Жилище индейцев

Участники экспедиции сфотографировали на земле несколько предметов быта индейцев, а также каноэ.



Каноэ для передвижения по Амазонке и притокам

По данным фонда, в регионе проживают 11 племен, которые вступали в контакт с цивилизацией, а также восемь полностью изолированных.

Напомним, в Бразилии в последнее время неспокойно. В частности, в Рио-де-Жанейро бразильская армия начала операцию против наркоторговцев, в следствии которой по меньшей мере 12 человек погибли.