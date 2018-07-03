Одна история. Как завоеватель Эрнан Кортес удовлетворял свои материальные и военные нужды

Эрнан Кортес де Монрой – испанский завоеватель, родом из семейства небогатых, но знатных идальго. Родился в 1485 году в Медельине, тогдашнего королевства Кастилия.

Примерно в то время в Испании распространились слухи об открытии "Нового Мира". Именно поэтому, Кортес прибыл в Санто-Доминго и зарегистрировался как колонист. От того получил право на постройку дома и земли. Губернатор Овандо назначил его нотариусом города Асус. Юноша в этот период принимал участие в подавлении восстаний индейцев и весьма улучшил свое материальное положение.

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Испанский отряд под командованием Хуана Грихальвы, отплывая с Кубы, узнал от местных индейцев о "Мехико" – стране, в которой очень много золота. Продолжая плавание в водах Центральной Америки, экспедиция Грихальвы обнаружила небольшой архипелаг. На одном из островов испанцы увидели, как жрецы каменными ножами рассекали жертвам грудь и вырывали сердца в дар своим божествам. Так состоялись первые встречи с неизвестной ранее цивилизацией. Кратковременная экспедиция Хуана Грихальвы открыла Мексику.



Хуан де Грихальва

После возвращения отряда Грихальвы губернатор Кубы Диего де Веласкес решил завоевать Мексику. Снарядив для этого целый флот, он назначил начальником экспедиции идальго Эрнана Кортеса. В возрасте 19 лет Кортес отправился на корабле через Атлантический океан искать богатство и славу в "Новом Мире".

Во время плавания он оказался в Вест-Индии. Дела у Кортеса сначала шли неплохо, ведь он стал землевладельцем и, обладая изысканными манерами испанского гранда, завоевал благосклонность наместника острова Кубы Диего де Веласкеса. Войдя к нему в доверие, Эрнан Кортес смог получить должность секретаря Веласкеса, а вскоре и женился на его сестре.

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На время своего первого похода Кортес исполнял обязанности мэра города Сантьяго. Финансовые трудности мало смущали идальго, мечты о подвигах и славе помогали ему с легкостью решать материальные проблемы. Например, когда пришло время набирать команду для экспедиции, Кортес заложил свое имение и начал вербовку солдат. Новоиспеченным завоевателям он пообещал кучу золота, богатые поместья и туземных рабов.

С полутысячей солдат, вооруженных мушкетами и более сотней матросов, Кортес начал обеспечивать корабли припасами и экипажем. На его судах, кроме солдат и матросов, разместили еще и 16 лошадей. Лошади были необходимы конкистадорам не только как транспортное средство, но и для запугивания аборигенов, которые не знали скотоводства и никогда не видели вооруженных четвероногих людей.

Заметив, что Кортес готовится к походу, бдительные чиновники донесли губернатору о Ернестовом намерении покорить Мексику ради своей выгоды. Веласкес пытался помешать, но дерзкий идальго поднял паруса и вышел в море.



Диего де Веласкес

Первые столкновения с индейцами показали, что испанцы имеют дело с отважными воинами, у которых, к тому же было численное преимущество. Вот здесь и понадобились лошади. Когда испанцы высадились на берегу, Кортес встретил сопротивление туземных войск. Их не смогла напугать даже артиллерия, но исход битвы решили "кентавры". Атака 16 испанских кавалеристов посеяла в рядах индейцев панический ужас.

Первые успехи не вскружили голову хитрого идальго. Кортес хорошо осознавал, что страх перед огнестрельным оружием и конными воинами – явление временное, а вооруженные силы ацтеков слишком большие. И необходимо было привлечь поддержку туземцев. С помощью переводчицы, Кортес смог переманить на свою сторону вождей местных племен. Поэтому войско Кортеса количественно было таким же, как у Монтесумы – верховного вождя Мексики.

Удалось ли Эрнесту Кортесу завоевать Мексику – смотрите в программе "Одна история".