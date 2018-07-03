Одна історія. Як завойовник Ернан Кортес задовольняв свої матеріальні та військові потреби

Ернан Кортес де Монрой – іспанський завойовник, родом із сімейства небагатих, але знатних ідальго. Народився 1485 року в Медельїні, тодішнього королівства Кастилія.

Приблизно у той час до Іспанії поширилися чутки про відкриття "Нового Світу". Саме тому, Кортес прибув у Санто-Домінго і зареєструвався як колоніст. Від того отримав право на будівлю будинку та землі. Губернатор Овандо призначив його нотаріусом міста Асус. Юнак у цей період брав участь у придушенні повстань індіанців і вельми покращив своє матеріальне становище.

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Іспанський загін під командуванням Хуана Гріхальви, відпливаючи з Куби, довідався від місцевих індіанців про "Мехіко" – країну, в якій дуже багато золота. Продовжуючи плавання у водах Центральної Америки, експедиція Гріхальви виявила невеликий архіпелаг. На одному з островів іспанці побачили, як жерці кам'яними ножами розсікали жертвам груди і виривали серця в дар своїм божествам. Так відбулися перші зустрічі з невідомою раніше цивілізацією. Короткочасна експедиція Хуана Гріхальви відкрила Мексику.



Хуан де Гріхальва

Після повернення загону Гріхальви губернатор Куби Дієго де Веласкес вирішив завоювати Мексику. Спорядивши для цього цілий флот, він призначив начальником експедиції ідальго Ернана Кортеса. У віці 19 років Кортес відправився на кораблі через Атлантичний океан шукати багатства і слави в "Новому Світі".

Під час плавання він опинився у Вест-Індії. Справи у Кортеса спочатку йшли непогано, адже він став землевласником і, володіючи вишуканими манерами іспанського гранда, завоював прихильність намісника острова Куби Дієго де Веласкеса. Увійшовши до нього в довіру, Ернан Кортес зміг отримати посаду секретаря Веласкеса, а незабаром і одружився з його сестрою.

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На час свого першого походу Кортес виконував обов'язок мера міста Сантьяго. Фінансові труднощі мало бентежили ідальго, мрії про подвиги і славу допомагали йому з легкістю вирішувати матеріальні проблеми. Наприклад, коли прийшов час набирати команду для експедиції, Кортес заклав свій маєток і почав вербування солдатів. Новоспеченим завойовникам він пообіцяв купи золота, багаті маєтки і тубільних рабів.

Із півтисячею солдатів, озброєних мушкетами і понад сотнею матросів, Кортес почав забезпечувати кораблі припасами та екіпажем. На його суднах, окрім солдатів і матросів, розмістили ще й 16 коней. Коні були необхідні конкістадорам не тільки як транспортний засіб, але і для залякування аборигенів, які не знали скотарства і ніколи не бачили озброєних чотириногих людей.

Помітивши, що Кортес готується до походу, пильні чиновники донесли губернатору про Ернестовий намір підкорити Мексику задля своєї вигоди. Веласкес намагався завадити, але зухвалий ідальго підняв вітрила і вийшов у море.



Дієго де Веласкес

Перші зіткнення з індіанцями показали, що іспанці мають справу з відважними воїнами, у яких, до того ж була чисельна перевага. Ось тут і знадобилися коні. Коли іспанці висадилися на березі, Кортес зустрів опір тубільних військ. Їх не змогла налякати навіть артилерія, але долю битви вирішили "кентаври". Атака 16 іспанських кавалеристів посіяла в рядах індіанців панічний жах.

Перші успіхи не запаморочили голови хитрого ідальго. Кортес добре усвідомлював, що страх перед вогнепальною зброєю і кінними воїнами – явище тимчасове, а збройні сили ацтеків занадто великі. І необхідно було залучатися підтримкою тубільців. За допомогою перекладачки, Кортес зміг переманити на свій бік вождів місцевих племен. Тому військо Кортеса кількісно було таким же, як у Монтесуми – верховного вождя Мексики.

Чи вдалося Ернестові Кортесу завоювати Мексику – дивіться у програмі "Одна історія".